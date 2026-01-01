Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов

Арт. DAN-6888

Линза Френеля Aputure Fresnel 2X.

Насадка с линзой Френеля на LED осветители постоянного света Aputure LS C120d, LS C120d II, LS C300d. Обеспечивает точную фокусировку луча от источника света, увеличивает мощность освещения, регулирует угол распространения света. Настраиваемая ширина луча от 12 до 40 градусов. Крепление Bowens. Совместима со шторками Aputure Barndoors. Может устанавливаться на осветительные приборы с креплением Bowens сторонних производителей.