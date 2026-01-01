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Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов
Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов

Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов

Lumifor
Артикул: NVF-6355

Lumifor LS-120180-5GRID – высококачественные соты (решетка) для использования с октобоксом. Размер, см – 120х180. Угол – 50 град. Использование сот позволяет существенно сузить световой поток.

Описание

Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов

Комплектация

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