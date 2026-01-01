Godox QR-P70T-G соты для QR-P70T

Арт. DAN-8852

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Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом. Рефлектор полукруглой формы размером 60х180 см. Устанавливается на стойку. Широко используется в портретной и фэшн-фотографии для повышения контраста за счет своей формы. Отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов.