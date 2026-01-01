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Godox P70-G соты для P70

Godox P70-G соты для P70

Godox
Артикул: DAN-9163

Тканевые соты Godox P70-G предназначены для установки на быстроскладной параболический софтбокс Godox QR-P70. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Для удобства хранения сотовая насадка складывается.

Описание

Характеристики:

Совместимость - Godox QR-70, P70L
Размер ячейки - 5х5 см
Диаметр -70 см

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