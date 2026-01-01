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Chris James 025 Sunset Red фолиевый фильтр красный закат

Chris James 025 Sunset Red фолиевый фильтр красный закат

Chris James
Артикул: NVF-8517

Chris James Sunset Red 025 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – абрикосовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Описание

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

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