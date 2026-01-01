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Bowens BW-2552 комплект фильтров для фонового рефлектора

Bowens BW-2552 комплект фильтров для фонового рефлектора

Bowens
Артикул: PSL-041
Комплект из 12-ти квадратных 30 см цветных фильтров включает в себя 2 нейтральных фильра для тонкого управления световым потоком, а также 2 диффузора. Подходит для рефлектора Backlite.

Описание

Bowens BW-2552 комплект фильтров для фонового рефлектора

Комплектация

  • голубой
  • желтый
  • оранжевый
  • красный
  • маджента
  • красный
  • циан
  • синий
  • зеленый
  • белый
  • пурпурный
  • серый

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