Bowens BW-2552 комплект фильтров для фонового рефлектора

Grifon WST MBLS 24V 30Вт 2,5А - мотор для системы подъема фона.
Предназначен для радиоуправляемого, автоматического подъема фонов. Мощность 30 ватт, питание от сети 220V/110V. Дальность дистанционного управления 15 метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Grifon WST MBLS 24V 30Вт 2,5А - мотор для системы подъема фона.
Предназначен для радиоуправляемого, автоматического подъема фонов. Мощность 30 ватт, питание от сети 220V/110V. Дальность дистанционного управления 15 метров.
Grifon SB-30120P – высококачественный софтбокс (стрип).
Позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля
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