Bowens BW-2364 комплект фильтров для рефлектора 65 градусов Maxilite

Описание

Площадь одного фильтра составляет приблизительно 23,5 кв.см. Цветные фильтры вставляются в специальные держатели или прикрепляются к рефлектору Maxilite с помощью дополнительных прищепок, которые можно приобрести отдельно. Данный комплект цветных фильтров Bowens BW-2364 дает возможность изменять цвет фона, а также применяется для подсветки фотомодели. Интенсивность работы фильтра зависит от цвета фона и мощности импульса.