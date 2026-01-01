Bowens BW-2364 комплект фильтров для рефлектора 65 градусов Maxilite

Площадь одного фильтра составляет приблизительно 23,5 кв.см. Цветные фильтры вставляются в специальные держатели или прикрепляются к рефлектору Maxilite с помощью дополнительных прищепок, которые можно приобрести отдельно. Данный комплект цветных фильтров Bowens BW-2364 дает возможность изменять цвет фона, а также применяется для подсветки фотомодели. Интенсивность работы фильтра зависит от цвета фона и мощности импульса.
-10 %
Арт. VBR-261Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч
Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.
Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes / Multiblitz