images
Bowens BW-2364 комплект фильтров для рефлектора 65 градусов Maxilite

Bowens BW-2364 комплект фильтров для рефлектора 65 градусов Maxilite

Bowens
Артикул: PSL-040

Bowens BW-2364 – набор из двенадцати цветных фильтров, предназначен для использования с рефлектором Maxilite.

Описание

Площадь одного фильтра составляет приблизительно 23,5 кв.см. Цветные фильтры вставляются в специальные держатели или прикрепляются к рефлектору Maxilite с помощью дополнительных прищепок, которые можно приобрести отдельно. Данный комплект цветных фильтров Bowens BW-2364 дает возможность изменять цвет фона, а также применяется для подсветки фотомодели. Интенсивность работы фильтра зависит от цвета фона и мощности импульса.  

Комплектация

  • десять цветных фильтров
  • один диффузный (фрост) фильтр
  • один нейтральный фильтр

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Арт. VBR-261
Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч

Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.

Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes / Multiblitz

-10 %2 380 ₽
2 140 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.