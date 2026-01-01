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Visico FB-160 портретная тарелка 100 см
Visico FB-160 портретная тарелка 100 см
Visico FB-160 портретная тарелка 100 см

Visico FB-160 портретная тарелка 100 см

Visico
Артикул: NVF-9984

Visico FB-160 - портретная тарелка диаметром 100 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens. 

Диаметр - 100 см.

Описание

Visico FB-160 портретная тарелка 100 см

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