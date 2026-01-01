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-10 %
Godox BDR-W55 портретная тарелка белая
Godox BDR-W55 портретная тарелка белая
Godox BDR-W55 портретная тарелка белая
Godox BDR-W55 портретная тарелка белая
Godox BDR-W55 портретная тарелка белая

Godox BDR-W55 портретная тарелка белая

Godox
Артикул: MTG-0552

Godox BDR-W55 портретная тарелка белая.

Байонет Bowens, насадка изготовлена из металла, белое отражающее покрытие, диаметр 53 см.

Описание

Профессиональная портретная тарелка с белым отражающим покрытием, диаметром 53 см и байонетом Bowens. Портретная тарелка направляет световой поток от источника света ( свет от отражающей поверхности центрального дефлектора также перенаправляется на большую поверхность отражателя) — в результате получается «жесткий» равномерный без «полосок» и провалов в освещенности световой поток., дающий высококонтрастный светотеневой рисунок снимаемого объекта (модели).

В отличии от серебристой отражающей поверхности, белая поверхность не меняет цветовую температуру светового потока и формирует более равномерную структуру светового пятна, однако имеет меньшую светоотражающую способность. Поэтому тарелка Godox BDR-S55 рекомендована для использования со студийными источниками постоянного или импульсного света.

Для смягчения светового потока на выходе предусмотрен тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Дополнительно возможно приобрести сотовую решетку Godox HC55 для BDR-55 для формирования направленного светового потока.

Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов.

Характеристики:

  • Модель BDR-W55
  • Байонет Bowens
  • Материал алюминий
  • Внутреннее покрытие белое
  • Диаметр 53 см
  • Глубина 23 см
  • Размер упаковки 55х55х25 см
  • Вес 1.4 кг
  • Вес с упаковкой 2.6 кг

Комплектация

  • Портретная тарелка Godox BDR-W55
  • Тканевый рассеиватель

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