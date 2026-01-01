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Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами
Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами
Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами
Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами
Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами
Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами

Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами

Fotokvant
Артикул: NVF-9253

Fotokvant SR-550W GRID - софтрефлектор белый, диаметром 55 см с сотами.

Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.

Описание

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Для установки на приборы Elinchrom и Hensel необходимы переходники.

Комплектация

  • Софтрефлектор - 55 см.
  • Соты для софтрефлектора.

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