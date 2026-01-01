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Fotokvant SR-420S-PF софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Profoto
Fotokvant SR-420S-PF софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Profoto
Fotokvant SR-420S-PF софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Profoto

Fotokvant SR-420S-PF софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Profoto

Fotokvant
Артикул: DAN-2470

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-420S-PF, диаметром 42 см c адаптером Profoto.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с адаптером Profoto. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Profoto.

Описание

Fotokvant SR-420S-PF софтрефлектор универсальный серебряный 42 см c адаптером Profoto

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