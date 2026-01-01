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Fotokvant SR-700S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 70 см c адаптером Hensel
Fotokvant SR-700S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 70 см c адаптером Hensel

Fotokvant SR-700S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 70 см c адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-2499

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-700S-HE, диаметром 70 см c адаптером Hensel.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 70 см с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel.

Описание

Fotokvant SR-700S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 70 см c адаптером Hensel

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