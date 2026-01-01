Falcon Eyes SoftLight Octa 100 BW портретная тарелка складная

Описание

Портретная тарелка предназначена для использования с импульсными источниками света или светодиодными источниками постоянного света мощностью до 300 Вт. Конструктивно она представляет из себя основание со специальным механизмом раскладывания спиц и натянутым на каркас тканевым серебристым рефлектором. При раскрытии тарелки спицы фиксируются автоматически.

В комплект входит металлический дефлектор, тканевый внутренний рассеиватель с серебристой вставкой, внешний рассеиватель на липучке и сотовая насадка с ячейками 4х4 см.

Портретная тарелка применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. В сложенном виде тарелка занимает мало места и помещается в сумку размером 64х20х20 см (сумка входит в комплект поставки).

Характеристики: