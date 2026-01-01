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Bowens BW-1884 диффузор Supersoft 600 для рефлектора Sunlite

Bowens BW-1884 диффузор Supersoft 600 для рефлектора Sunlite

Bowens
Артикул: PSL-056

Bowens BW-1884 Supersoft 600 – диффузор, который крепится непосредственно на рефлектор Sunlite для получения необычайно мягкого и красивого освещения.

Сочетание сверхбольшого (60 см) диаметра диффузора и уникальной трехслойной системы рассеивания дает большой источник мягкого и совершенно ровного света.

Описание

Bowens BW-1884 диффузор Supersoft 600 для рефлектора Sunlite

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