images
Bowens BW-1868 рефлектор Sunlite 40 град.

Bowens BW-1868 рефлектор Sunlite 40 град.

Bowens
Артикул: PSL-048

Bowens BW-1868 – белый рефлектор, с помощью которого можно создать эффект естественного солнечного освещения. Подходит для предметной фотографии, особенно будет удобен, когда необходима съемка мелкой детализации, например, архитектурных макетов.

Белая внутренняя поверхность рефлектора Sunlite обеспечивает равномерность освещения. Диаметр 43 см.

Описание

Bowens BW-1868 рефлектор Sunlite 40 град.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.