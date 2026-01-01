Bowens BW-1868 рефлектор Sunlite 40 град.

Артикул: PSL-048

Bowens BW-1868 – белый рефлектор, с помощью которого можно создать эффект естественного солнечного освещения. Подходит для предметной фотографии, особенно будет удобен, когда необходима съемка мелкой детализации, например, архитектурных макетов.

Белая внутренняя поверхность рефлектора Sunlite обеспечивает равномерность освещения. Диаметр 43 см.