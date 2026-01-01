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Bowens BW-1901 Beauty Dish серебряный софтрефлектор 53,5 см

Bowens BW-1901 Beauty Dish серебряный софтрефлектор 53,5 см

Bowens
Артикул: DOP-101

Bowens BW-1901 Beauty Dish – средний портретный рефлектор, который обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет. Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией.

Диаметр портретной тарелки 53,5 см, внутренняя поверхность серебристая.

Описание

Bowens BW-1901 Beauty Dish серебряный софтрефлектор 53,5 см

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