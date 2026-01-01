Bowens BW-1901 Beauty Dish серебряный софтрефлектор 53,5 см

Арт. DAN-2091Avenger I1024 светопоглощающий флаг 120х120 см черный
Наличие
в наличии 4-10 шт
Флаг черный Avenger I1024, размер 120х120 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-1901 Beauty Dish – средний портретный рефлектор, который обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет. Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией.
Диаметр портретной тарелки 53,5 см, внутренняя поверхность серебристая.
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Флаг черный Avenger I1024, размер 120х120 см.