Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см

Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая насадка Raylab RDG1-SR56 Foldable diffusor W/30 grid (DIA 18 cm).
Сотовая насадка 30 град. для рефлектора диаметром 55 см. Используется для создания у объекта резкого теневого силуэта, а также для имитации солнечного освещения.
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Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.