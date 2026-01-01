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Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см
Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см
Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см
Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см
Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см

Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см

Raylab
Артикул: DAN-3915

Сотовая насадка Raylab RDG1-SR56 Foldable diffusor W/30 grid (DIA 18 cm).

Сотовая насадка 30 град. для рефлектора диаметром 55 см. Используется для создания у объекта резкого теневого силуэта, а также для имитации солнечного освещения. 

Описание

Raylab RDG1-SR56 сотовая насадка 30 град. к софтрефлектору 56 см

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