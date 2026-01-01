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Profoto OCF Color Effects Gel Pack (101039) комплект цветных фильтров

Profoto OCF Color Effects Gel Pack (101039) комплект цветных фильтров

Profoto
Артикул: NVF-8017

Profoto OCF Color Effects Gel Pack (101039) – комплект из двадцати цветных фильтров OCF для создания спецэффектов в розовом, золотисто-янтарном, светло-лавандовом, синем, цвете темной соломы, хромированном-оранжевом, алом, синем с переливами, пурпурном и желтом цвете. 

Внимание! Фильтры используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.

Описание

Profoto OCF Color Effects Gel Pack (101039) комплект цветных фильтров

Комплектация

  • Gel wallet – 1 шт.
  • Rose Pink – 2 шт.
  • Gold Amber – 2 шт. 
  • Light Lavender – 2 шт.
  • Just Blue – 2 шт.
  • Deep Straw – 2 шт.
  • Chrome Orange – 2 шт.
  • Scarlet – 2 шт.
  • Peacock Blue – 2 шт. 
  • Magenta – 2 шт.
  • Yellow – 2 шт.

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