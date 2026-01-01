Godox BDR-С420 сотовая насадка

Описание

Godox BDR-C420 – cъемная сотовая насадка диаметром 42 см для портретной тарелки Godox BDR-W420. Используется для сужения светового пучка и уменьшения световых потерь, например для яркого освещения части съемочной сцены и затемнения края освещаемой области. Кроме того, позволит создать световой акцент на объекте, текстуре или цвете съемочной сцены для передачи требуемой атмосферы или настроения.

Легко устанавливается и снимается, крепится 3 металлическими зажимами. Изготовлена из металла и окрашена в черный цвет.