Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Соты Fotokvant GRID-PF05, угол 5 градусов для Profoto.
Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 5 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).
Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-PF с цветными фильтрами и байонетом Profoto.
Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый). Байонет Profoto.