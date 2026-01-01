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Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto
Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto
Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto
Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto

Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto

Fotokvant
Артикул: DAN-2457

Соты Fotokvant GRID-PF05, угол 5 градусов для Profoto.

Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 5 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.

Описание

Fotokvant GRID-PF05 соты 5 градусов для Profoto

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