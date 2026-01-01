Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant GRID-19PF KIT, соты для стандартного рефлектора Profoto Zoom.
Комплект из трех сотовых решеток с углом коррекции света 5, 10 и 20 градусов. Предназначены для использования со стандартным рефлектором Profoto Zoom.
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Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-PF с цветными фильтрами и байонетом Profoto.
Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый). Байонет Profoto.
Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto.
Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.