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Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom
Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom
Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom
Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom

Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom

Fotokvant
Артикул: DAN-6662

Комплект Fotokvant GRID-19PF KIT, соты для стандартного рефлектора Profoto Zoom.

Комплект из трех сотовых решеток с углом коррекции света 5, 10 и 20 градусов. Предназначены для использования со стандартным рефлектором Profoto Zoom.

Описание

Fotokvant GRID-19PF KIT комплект сот для стандартного рефлектора Profoto Zoom

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