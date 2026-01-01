images
Bowens BW-1879 комплект масок Гобо

Bowens BW-1879 комплект масок Гобо

Bowens
Артикул: PSL-035

Маски Гобо используются с оптической насадкой и позволяют проецировать различные изображения на фон или непосредственно на тело модели. Существует возможность с помощью маски Гобо создать эффект тени от ветвей дерева или проникающего света сквозь французское окно или жалюзи.

Описание

Набор масок Bowens BW-1879 (размер 6,6 см) включает 12 различных моделей (в том числе звезды, сердца, окна, молнии и городской пейзаж). Все маски подходят к универсальной оптической насадке Bowens.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Арт. OLE-0616
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 1004BAC-3 — это комплект из трех профессиональных алюминиевых стоек, разработанных для надежной установки студийного оборудования весом до 9 кг. Каждая стойка имеет 4 секции, позволяющие регулировать высоту от 124 до 366 см, и оснащена пневмоамортизатором для плавного и безопасного перемещения осветительных приборов, софтбоксов и других аксессуаров в студии или на выездной съемке.

89 290 ₽
В корзину

Видео

Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.