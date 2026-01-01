Bowens BW-1879 комплект масок Гобо

Арт. OLE-0616

Manfrotto 1004BAC-3 — это комплект из трех профессиональных алюминиевых стоек, разработанных для надежной установки студийного оборудования весом до 9 кг. Каждая стойка имеет 4 секции, позволяющие регулировать высоту от 124 до 366 см, и оснащена пневмоамортизатором для плавного и безопасного перемещения осветительных приборов, софтбоксов и других аксессуаров в студии или на выездной съемке.