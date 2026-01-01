Bowens BW-1869 шторки с универсальным креплением

Технические характеристики:
- высота – 38 см
- ширина – 18 см
- крепление – прищепки
- вес – 0,4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-1869 – универсальные шторки, подходят для рефлекторов любого производителя. Необходимы для более точного управления светом.
В комплекте пара.
Технические характеристики:
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Модель изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка. Байонет - Elinchrom.