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Bowens BW-1869 шторки с универсальным креплением

Bowens BW-1869 шторки с универсальным креплением

Bowens
Артикул: PSL-071

Bowens BW-1869 – универсальные шторки, подходят для рефлекторов любого производителя. Необходимы для более точного управления светом.

В комплекте пара.  

Описание

Технические характеристики:

  • высота – 38 см
  • ширина – 18 см
  • крепление – прищепки
  • вес – 0,4 кг

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