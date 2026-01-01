Aurora AHG031 сотовая решетка 20 градусов

Арт. NVF-8972

Falcon Eyes ST-808 – алюминиевая трехсекционная студийная стойка со стальными ножками и шаровой головой для установки цифровых камер.

Используется для установки приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Минимальная высота стойки составляет 109 см, максимальная – до 260 см. Снабжена крепежным адаптером с резьбой 1/4". Вес стойки 1,54 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Зажимы изготовлены из ударостойкого полимера.