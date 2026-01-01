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Aurora AHG031 сотовая решетка 20 градусов
Aurora AHG031 сотовая решетка 20 градусов

Aurora AHG031 сотовая решетка 20 градусов

Aurora
Артикул: OLE-0819

Aurora AHG031 – сотовая насадка для 18-сантиметрового рефлектора. Сота 20 градусов, размер 6,8х7,8 мм. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.

Описание

Aurora AHG031 сотовая решетка 20 градусов

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