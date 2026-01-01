Aurora AHG031 сотовая решетка 20 градусов

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora AHG031 – сотовая насадка для 18-сантиметрового рефлектора. Сота 20 градусов, размер 6,8х7,8 мм. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.
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Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Falcon Eyes ST-808 – алюминиевая трехсекционная студийная стойка со стальными ножками и шаровой головой для установки цифровых камер.
Используется для установки приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Минимальная высота стойки составляет 109 см, максимальная – до 260 см. Снабжена крепежным адаптером с резьбой 1/4". Вес стойки 1,54 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Зажимы изготовлены из ударостойкого полимера.
Grifon RF-31 – рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие. С его помощью возможно освещение значительных поверхностей и площадей.