Nanlite PavoTube II 30XR-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см

Каждая лампа-трубка снабжена тремя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки в любом месте. Информативная OLED-экран управления расположен на одном конце световой трубки.
В комплекте мягкий футляр для переноски с аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления светильника к штативу или стене.
Характеристики:
CRI: Среднее значение 97 TLCI: Среднее значение 98 Цветовая температура (Кельвин): 2700 К-12000 К Световой поток при 3200 К: 1188 лм Световой поток при 5600 К: 1278 лм Регулировка мощности:0-100% Управление DMX: ДА Совместимый Wifi адаптер: Коробка передатчика Nanlink WS-TB-1 Совместимый пульт дистанционного управления: Пульт дистанционного управления NANLINK WS-RC-C2 Тип беспроводного управления: 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX / RDM, CRMX Частота: 2,4 ГГц
- Крепление T12, 3x 1/4 20 ", магниты
Система охлаждения: НЕТ
- Питание DC15V/4A
- Встроенный аккумулятор 4400mA
Максимальная мощность: 55 Вт
- Диаметр 4,3 см