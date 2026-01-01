Nanlite PavoTube II 30XR-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 122 см

Описание

Каждая лампа-трубка снабжена тремя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки в любом месте. Информативная OLED-экран управления расположен на одном конце световой трубки.

В комплекте мягкий футляр для переноски с аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления светильника к штативу или стене.

Характеристики: