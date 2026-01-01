Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект

Артикул: DAN-9698

Комплект из четырех светодиодных трубок с прочным металлическим корпусом длиной 114 см с регулировкой мощности от 0 до 100%, световой поток 1278 люмен при 5600 К, полный спектр RGB и 25 специальных световых эффектов, включая пиксельные. Цветовая температура 2700 К - 12000 К. Работает от сети или встроенного аккумулятора. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.