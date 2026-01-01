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Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект

Nanlite
Артикул: DAN-9698

Комплект из четырех светодиодных трубок с прочным металлическим корпусом длиной 114 см с регулировкой мощности от 0 до 100%, световой поток 1278 люмен при 5600 К, полный спектр RGB и 25 специальных световых эффектов, включая пиксельные. Цветовая температура 2700 К - 12000 К. Работает от сети или встроенного аккумулятора. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Каждая лампа-трубка снабжена тремя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки в любом месте. Информативная OLED-экран управления расположен на одном конце световой трубки.

Характеристики:

  • CRI:Среднее значение 96
  • TLCI:Среднее значение 98
  • Цветовая температура (Кельвин):2700 К-12000 К
  • Световой поток при 3200 К: 1188 лм
  • Световой поток при 5600 К: 1278 лм
  • Регулировка мощности: 0-100%
  • Управление DMX: ДА
  • Тип беспроводного управления: 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX / RDM
  • Частота: 2,4 ГГц
  • Разъем для аксессуаров Тип-C
  • Система охлаждения: НЕТ
  • Встроенный аккумулятор 4400mA
  • Максимальная мощность: 36 Вт
  • Диаметр 4,3 см

Комплектация

  • PavoTube II 30X х 4;
  • адаптер питания х 4;
  • держатель адаптера питания х 4;
  • кабель питания 3 м х 4;
  • зажим х 4;
  • крепежные болты х 8;
  • сумка для переноски х 1;
  • руководство пользователя х 1.

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