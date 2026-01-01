Nanlite PavoTube II 30X-KIT 4 RGBWW комплект

Каждая лампа-трубка снабжена тремя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки в любом месте. Информативная OLED-экран управления расположен на одном конце световой трубки.
Характеристики:
CRI: Среднее значение 96 TLCI: Среднее значение 98 Цветовая температура (Кельвин): 2700 К-12000 К Световой поток при 3200 К: 1188 лм Световой поток при 5600 К: 1278 лм Регулировка мощности:0-100% Управление DMX: ДА Тип беспроводного управления: 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX / RDM Частота: 2,4 ГГц
- Разъем для аксессуаров Тип-C
Система охлаждения: НЕТ
- Встроенный аккумулятор 4400mA
Максимальная мощность: 36 Вт
- Диаметр 4,3 см