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YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 3200-5500K
YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 3200-5500K
YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 3200-5500K

YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3569

Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 3200-5500K.

Осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K. Имеет 800 светодиодов которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).


Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP-F (или аналогичных им) или внешнего блока питания, который очень удобен для длительного использования. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и цветовую температуру свечения.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

Крайне полезным решением стало добавление двух USB-выходов, что позволяет заряжать смартфон или любой другой гаджет прямо от светильника. В кольцо можно установить крепления для камеры или держатель для смартфона. Для этого предусмотрено отверстия под винт 1/4" и два холодных башмака.

Характеристики:

  • источник освещения - 800 LED светодиодов
  • внешнее питание - источник постоянного напряжения
  • управление ДУ - есть
  • цветовая температура - 3200K-5500K
  • яркость - 6200 LM
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, г - 2285
  • размер, мм - 550х550х55

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