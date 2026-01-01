YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 3200-5500K

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP-F (или аналогичных им) или внешнего блока питания, который очень удобен для длительного использования. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и цветовую температуру свечения.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

Крайне полезным решением стало добавление двух USB-выходов, что позволяет заряжать смартфон или любой другой гаджет прямо от светильника. В кольцо можно установить крепления для камеры или держатель для смартфона. Для этого предусмотрено отверстия под винт 1/4" и два холодных башмака.



Характеристики: