YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и узнавать остаточную емкость заряда батарей.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.

Характеристики: