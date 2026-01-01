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YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-1090

YongNuo YN308 LED - осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K.

Осветитель кольцевой на 308 светодиодов с цветовой температурой 5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале),  регулировать яркость и  узнавать остаточную емкость заряда батарей.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.

Характеристики:

  • источник освещения - 308 LED-светодиодов
  • элементы питания - NP-F750 серии литийионные батареи
  • внешнее питание - источник постоянного напряжения DC 8V 5A
  • управление ДУ - до 15 м
  • цветовая температура - 5500K
  • выходная мощность - 18,5W
  • яркость - 2356 LM
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, г - 1685
  • размер, мм - 525х525х45

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