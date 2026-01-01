YongNuo YN308 LED осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.
Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.
Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и узнавать остаточную емкость заряда батарей.
Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).
В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.
Характеристики:
- источник освещения - 308 LED-светодиодов
- элементы питания - NP-F750 серии литийионные батареи
- внешнее питание - источник постоянного напряжения DC 8V 5A
- управление ДУ - до 15 м
- цветовая температура - 5500K
- выходная мощность - 18,5W
- яркость - 2356 LM
- угол освещения, град. - 55
- вес, г - 1685
- размер, мм - 525х525х45