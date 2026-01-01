Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки

Описание



Осветитель Godox Ring72 может устанавливаться на объективы различных диаметров с помощью набора переходных колец, входящих в комплект.

Набор включает 8 переходных колец наиболее популярных размеров (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм), которые подходят для большинства объективов различных производителей (Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm и т. д.).



Осветитель предусматривает два варианта питания— от четырех батареек типа АА (щелочных или перезаряжаемых никель-металлогидридных), либо съемной литий-ионной батареи Godox VB26 (приобретаются отдельно).

Благодаря тому, что TLCI/CRI ≥97/96., а это означает, что пользователь получит фотоснимки и видеозаписи в реалистичных цветах без дополнительной цветокоррекции.