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Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки
Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки
Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки
Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки
Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки

Godox Ring72 кольцевой светодиодный осветитель для макросъемки

Godox
Артикул: DAN-8653

Осветитель Godox Ring72 создан, в первую очередь, для художественной съемки небольших предметов (макросъемки). Кольцевая форма осветителя помогает создать равномерный световой поток для мягкого естественного освещения. 72 светодиода сбалансированного белого света (цветовая температура 5600К) распределены по кольцу, яркость левой и правой стороны осветителя регулируется раздельно. Индекс цветопередачи осветителя TLCI/CRI ≥97/96.

Описание


Осветитель Godox Ring72 может устанавливаться на объективы различных диаметров с помощью набора переходных колец, входящих в комплект.

Набор включает 8 переходных колец наиболее популярных размеров (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм), которые подходят для большинства объективов различных производителей (Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm и т. д.).


Осветитель предусматривает два варианта питания— от четырех батареек типа АА (щелочных или перезаряжаемых никель-металлогидридных), либо съемной литий-ионной батареи Godox VB26 (приобретаются отдельно).

Благодаря тому, что TLCI/CRI ≥97/96., а это означает, что пользователь получит фотоснимки и видеозаписи в реалистичных цветах без дополнительной цветокоррекции.

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