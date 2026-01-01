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-10 %
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки

Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки

Godox
Артикул: DAN-9677

Godox MF12-K2 комплект импульсных осветителей для макросъемки.

В комплект входят 2 вспышки, монтажное кольцо для установки вспышек на объектив, мини-штативы, адаптеры, наборы цветных и корректирующих фильтров. Ведущее число вспышки 16, режим M/TTL, система беспроводного управления Godox 2.4GHz, оптический запуск S1/S2, пилотный свет, дисплей, встроенная LiIon батарея, время перезарядки 0,01~1,7с.

Описание

Создан, чтобы обеспечить мягкое ровное освещение в непосредственной близости от объекта и облегчить процесс макросъемки и съемки крупным планом. Съемка растений, мелких животных и насекомых (даже быстро перемещающихся) станет проще и доступнее с MF12.

Комплект включает в себя две вспышки Godox MF12, комплект переходных колец Godox AR-R Kit и монтажное кольцо Godox MF-R для установки вспышек на объектив фотоаппарата.Кроме того, дополнительные аксессуары такие, как штатные мини-штативы, адаптеры на башмак, наборы цветных и корректирующих фильтров, кейс для хранения делают использование комплекта еще удобнее и проще.

Godox MF12 позволит снимать красивые и четкие фотографии небольших объектов с очень близкого расстояния. Регулируемая головка имеет 10 фиксированных положений для того, чтобы точно направить свет даже с очень близких позиций съемки.

MF12 работает в качестве ведомой TTL-вспышки с различными радиосинронизаторами в системе Godox 2.4GHz – Godox XPro, X1, X2 и другими вспышками Godox, совместимыми с беспроводной системой Godox и фотокамерами основных брендов, такими как Nikon, Sony, Canon, Fuji, Olympus и Panasonic. А также в качестве ведомой вспышки в мануальном режиме с оптическим запуском.

Вспышки MF12 оптимизированы для макросъемки и съемки сверхкрупных планов благодаря компактному дизайну и нескольким вариантам установки. Маленькие вспышки могут закрепляться на объектив фотоаппарата, устанавливаться на прилагаемые мини-штативы, а также на разнообразные держатели с креплением «башмак» или резьбой 1/4'' (приобретаются дополнительно).

Монтажное кольцо, входящее в комплект, позволяет монтировать до шести вспышек MF12 и закреплять их в одном из 24 положений. Монтажное кольцо закрепляется на объектив с помощью одного из переходных колец, наиболее популярных размеров. Кольца Ø49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм подходят для большинства объективов различных производителей, делая эту вспышку поистине универсальной.

Использование пары источников света даст достаточное освещение для компенсации постоянно меняющегося естественного света и при этом не слишком яркое, чтобы не спугнуть мелких животных или насекомых.

Комбинации из шести устройств (вспышки приобретаются дополнительно) будет достаточно, чтобы использовать как мощную кольцевую вспышку. Например, в портретной съемке, обеспечит не только мягкое и ровное освещение, но и оригинальные блики в глазах.

Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz, работающая на частоте 2.4Ггц, обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 30 метров, освобождая пространство и повышая маневренность.

5 групп, 32 канала и 99 ID помогают предотвратить влияние радиопомех при одновременной работе нескольких беспроводных систем. Дистанционный запуск сработает только при их совпадении у ведомых и ведущей вспышки или синхронизатора.

В ручном режиме M с оптическим запуском S1 вспышки сработают синхронно с основной

вспышкой так же, как и при использовании радиосинхронизатора. Режим с оптическим запуском S2 полезен, когда ведущая, например, накамерная или встроенная в фотоаппарат вспышка использует предвспышку и затем основной импульс. В таком случае вспышки сработают синхронно со вторым основным импульсом, пропустив предвспышку.

Пилотный или моделирующий свет поможет фотографу определить теневые участки и сформировать световой рисунок до момента спуска затвора камеры. Кроме того, дополнительная подсветка даст возможность камере лучше сфокусироваться на объекте. Мощность пилотного света регулируется в 10 ступеней или же свет может быть отключен.

Мощная встроенная литиевая батарея поддерживает около 500 вспышек полной мощности с временем перезарядки от 0,01 до 1,7 секунды. Батарея легко заряжается через USB порт с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C, что обеспечит продолжительную творческую съемку без перерывов.

В комплект импульсных осветителей MF12 входят наборы цветных гелевых фильтров MF-11C и корректирующих гелевых фильтров MF-11T.

Набор фильтров MF-11C состоит из 15 фильтров для создания яркого цветного светового эффекта. 16 корректирующих фильтров, входящих в набор MF-11T, предназначены для регулировки цветовой температуры. Это позволит разнообразить кадр и соответствовать цветовой температуре других источников света в любом месте съемки.

Держатель фильтров также входит в комплект и может использоваться как вместе со штатным съемным рассеивателем, так и без него.

Характеристики: 

  • Ведущее число 16 (m ISO 100)
  • Время перезарядки Около 0,01~1,7с
  • Настройка мощности 1/128…1/1
  • Длительность импульса 1/1200с-1/34000с
  • Пилотный свет LED 10 уровней
  • Режим вспышки TTL автоматический, M ручной режимБеспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)
  • Оптический запуск S1
  • Срабатывание по первому импульсуS2
  • Срабатывание с пропуском предварительного импульса
  • Дистанция управления 30 м
  • Источник питания Li Ion батарея 3,7В
  • Параметры зарядного устройства USB =5В 2А
  • Количество импульсов 500 импульсов (при полной мощности)
  • Энергосбережение автоматически отключается через 30мин/60мин/90минВЫКЛ: режим энергосбережения выключен
  • Размеры вспышки 81х76.5х64.3мм
  • Вес вспышки 144г

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