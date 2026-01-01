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-10 %
Godox LR160 LED осветитель кольцевой
Godox LR160 LED осветитель кольцевой
Godox LR160 LED осветитель кольцевой
Godox LR160 LED осветитель кольцевой
Godox LR160 LED осветитель кольцевой
Godox LR160 LED осветитель кольцевой
Godox LR160 LED осветитель кольцевой

Godox LR160 LED осветитель кольцевой

Godox
Артикул: MTG-0050

Godox LR160 на 160 качественных ярких светодиодах с мягким и рассеянным светом.

Цветовая температура плавно меняется от 3300К до 8000К. К прибору прилагается компактное зеркало, держатель для смартфона, адаптер. Осветитель работает от сети или от двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Описание

Кольцевой осветитель Godox LR160 LED имеет кнопки раздельного включения и выключения четырех секций осветителя. Для установки зеркала и держателя для смартфона на корпусе осветителя предусмотрен холодный башмак. Регулировка яркости света в диапазоне от 10% до 100%. Godox LR160 может быть использован при нанесении макияжа, проведении прямых трансляций, для селфи, портретной съемки, создания круговых бликов.

Характеристики:

  • мощность, Вт - 18
  • питание - 16 В / 1.5 А или 2 аккумулятора NP-F970
  • цветовая температура, град. - 3300К-8000К
  • максимальная освещённость, Лк - около 400 на расстоянии 1 м
  • изменение яркости, % - 10-100
  • количество светодиодов, шт. - 160
  • температура эксплуатации, град. - -10-+500
  • размеры, см - 49х59х4
  • вес, кг - 1,21

Комплектация

  • Осветитель.
  • Зеркало.
  • Держатель для смартфона.
  • Адаптер питания.

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