Godox LR160 LED осветитель кольцевой

Описание

Кольцевой осветитель Godox LR160 LED имеет кнопки раздельного включения и выключения четырех секций осветителя. Для установки зеркала и держателя для смартфона на корпусе осветителя предусмотрен холодный башмак. Регулировка яркости света в диапазоне от 10% до 100%. Godox LR160 может быть использован при нанесении макияжа, проведении прямых трансляций, для селфи, портретной съемки, создания круговых бликов.

Характеристики: