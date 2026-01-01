Godox LR160 LED осветитель кольцевой

Кольцевой осветитель Godox LR160 LED имеет кнопки раздельного включения и выключения четырех секций осветителя. Для установки зеркала и держателя для смартфона на корпусе осветителя предусмотрен холодный башмак. Регулировка яркости света в диапазоне от 10% до 100%. Godox LR160 может быть использован при нанесении макияжа, проведении прямых трансляций, для селфи, портретной съемки, создания круговых бликов.
Характеристики:
- мощность, Вт - 18
- питание - 16 В / 1.5 А или 2 аккумулятора NP-F970
- цветовая температура, град. - 3300К-8000К
- максимальная освещённость, Лк - около 400 на расстоянии 1 м
- изменение яркости, % - 10-100
- количество светодиодов, шт. - 160
- температура эксплуатации, град. - -10-+500
- размеры, см - 49х59х4
- вес, кг - 1,21