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Godox LR150 LED Black кольцевой осветитель
Godox LR150 LED Black кольцевой осветитель
Godox LR150 LED Black кольцевой осветитель

Godox LR150 LED Black кольцевой осветитель

Godox
Артикул: DAN-7494

Кольцевой осветитель Godox LR150 LED Black.

Кольцевой осветитель мощностью 38 Вт, цветовая температура от 3000 до 6000 К, регулировка яркости от 1 до 100%, в комплекте сетевой адаптер и держатель для смартфона. Внешний диаметр - 45,5 см.

Описание

Осветитель формирует стабильный, мягкий, ровный световой поток с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000 К (регулируется бесступенчато от 1 до 100%). Диаметр осветителя 45,5 см, такой размер позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Индекс цветопередачи CRI/TLCI >90 (на 100% мощности) ставит осветитель в один ряд с профессиональным студийным оборудованием и дает возможность снимать фото и видео в естественных цветах, не требующих цветовой коррекции во время постобработки.

Освещенность при 100 % мощности на расстоянии 0,5 м составляет 1400 лк.

На внутренней части корпуса осветителя располагаются три крепления типа башмак с резьбовыми отверстиями 1/4'' внутри. В отверстие можно закрепить комплектный держатель смартфона с шириной захвата от 57 до 90 мм. Благодаря гибкой штанге держателя и металлическому шарику с фиксатором в основании захвата, телефон устанавливается так, чтобы снимки получались горизонтальными, вертикальными или под углом.

Интерфейс USB 5В 2A, расположенный на корпусе осветителя, предназначен для зарядки телефона во время съемки. Поскольку осветитель питается от стандартной сети 220 В, можно проводить съемку как угодно долго и камера смартфона не откажется работать в неподходящий момент. Внимание! Кабель USB в комплект не входит.

Характеристики:

  • мощность - 38 Вт
  • цветовая температура - от 3000 до 6000 К
  • показатель CRI (макс. яркость) - >90
  • показатель TLCI (макс. яркость) - >90
  • регулировка яркости - есть
  • количество светодиодов - 336
  • размер - 455х555х45 мм
  • размер упаковки - 52х47х6,5 см
  • вес - 0,88 кг
  • вес с упаковкой - 1,9 кг

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