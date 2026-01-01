Godox LR150 LED Black кольцевой осветитель

Описание

Осветитель формирует стабильный, мягкий, ровный световой поток с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000 К (регулируется бесступенчато от 1 до 100%). Диаметр осветителя 45,5 см, такой размер позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Индекс цветопередачи CRI/TLCI >90 (на 100% мощности) ставит осветитель в один ряд с профессиональным студийным оборудованием и дает возможность снимать фото и видео в естественных цветах, не требующих цветовой коррекции во время постобработки.

Освещенность при 100 % мощности на расстоянии 0,5 м составляет 1400 лк.

На внутренней части корпуса осветителя располагаются три крепления типа башмак с резьбовыми отверстиями 1/4'' внутри. В отверстие можно закрепить комплектный держатель смартфона с шириной захвата от 57 до 90 мм. Благодаря гибкой штанге держателя и металлическому шарику с фиксатором в основании захвата, телефон устанавливается так, чтобы снимки получались горизонтальными, вертикальными или под углом.

Интерфейс USB 5В 2A, расположенный на корпусе осветителя, предназначен для зарядки телефона во время съемки. Поскольку осветитель питается от стандартной сети 220 В, можно проводить съемку как угодно долго и камера смартфона не откажется работать в неподходящий момент. Внимание! Кабель USB в комплект не входит.

Характеристики: