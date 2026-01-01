Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный

Легкий и компактный кольцевой LED-осветитель диаметром 36 сантиметров, мощностью 40 Вт.
Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5800 K. Регулировка производится двумя диммерами, один регулирует холодный свет, другой теплый.
Характеристики осветителя:
мощность - 40 Вт
диаметр осветителя - 36 см
регулировка цветовой температуры - 3200-5800 К
материал корпуса - пластик
показатель CRI - 90
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кольцевой LED-осветитель.
Держатель телефона на гибкой штанге.
Сетевой шнур 3 метра.
Сумка.
Технические характеристики стойки:
стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
вес, кг – 1,2
максимальная нагрузка – 2 кг
диаметр ножек - 16 мм
минимальная высота - 87 см
максимальная высота - 207 см
в сложенном состоянии - 74 см