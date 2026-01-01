images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный

Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный

Fotokvant
Артикул: DAN-9201

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-360 RING черный мощностью 40 Вт, цветовая температура 3200-5800 К, возможна установка дополнительных аксессуаров, имеющих посадочное крепление под холодный башмак. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка. Комплектуется стойкой Fotokvant LS-2100 стойка черная легкая 210 см.

Описание

Легкий и компактный кольцевой LED-осветитель диаметром 36 сантиметров, мощностью 40 Вт.

Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5800 K. Регулировка производится двумя диммерами, один регулирует холодный свет, другой теплый.

Характеристики осветителя:

мощность - 40 Вт
диаметр осветителя - 36 см
регулировка цветовой температуры - 3200-5800 К
материал корпуса - пластик
показатель CRI - 90
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кольцевой LED-осветитель.
Держатель телефона на гибкой штанге.
Сетевой шнур 3 метра.
Сумка.

Технические характеристики стойки:

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
вес, кг – 1,2
максимальная нагрузка – 2 кг
диаметр ножек - 16 мм
минимальная высота - 87 см
максимальная высота - 207 см
в сложенном состоянии - 74 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией
Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией
Арт. OLE-2560
Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией
Наличие
в наличии 4-10 шт

Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами.  Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 2,6 м. Максимальная нагрузка 5 кг. 

3 210 ₽
В корзину

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.