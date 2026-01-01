Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный

Артикул: DAN-9201

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-360 RING черный мощностью 40 Вт, цветовая температура 3200-5800 К, возможна установка дополнительных аксессуаров, имеющих посадочное крепление под холодный башмак. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка. Комплектуется стойкой Fotokvant LS-2100 стойка черная легкая 210 см.