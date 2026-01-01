Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели диаметром 45 сантиметров с 480 светодиодами мощностью 96 Вт.

Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5500 K без использования фильтров. Управление цветовой температурой бесступенчатое.



Все регулировки и настройки производятся всего одним валкодером, который представляет собой регулятор-кнопку, с помощью которого возможна регулировка яркости, цветовой температуры, выбор канала и группы. Валкодер расположен на задней панели управления рядом с ЖК-экраном и дублируется на передней стороне осветителя для удобного и быстрого доступа к настройкам без выхода из кадра.

Беспроводной пульт дистанционного управления осветителем/группой осветителей работает на расстоянии до 50 м. С его помощью возможно включение/выключение, регулировки яркости и цветовой температуры.

При изготовлении осветителя была применена технология Flicker-free, которая позволяет снимать видео без мерцания со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 01-100 с шагом 1. Благодаря чему есть возможность точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам.

Питание осуществляется от двух аккумуляторов Sony NP-F550/F750/F970 (приобретаются отдельно).

Характеристики: