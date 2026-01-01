Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели диаметром 45 сантиметров с 480 светодиодами мощностью 96 Вт.
Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5500 K без использования фильтров. Управление цветовой температурой бесступенчатое.
Все регулировки и настройки производятся всего одним валкодером, который представляет собой регулятор-кнопку, с помощью которого возможна регулировка яркости, цветовой температуры, выбор канала и группы. Валкодер расположен на задней панели управления рядом с ЖК-экраном и дублируется на передней стороне осветителя для удобного и быстрого доступа к настройкам без выхода из кадра.
Беспроводной пульт дистанционного управления осветителем/группой осветителей работает на расстоянии до 50 м. С его помощью возможно включение/выключение, регулировки яркости и цветовой температуры.
При изготовлении осветителя была применена технология Flicker-free, которая позволяет снимать видео без мерцания со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.
Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 01-100 с шагом 1. Благодаря чему есть возможность точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам.
Питание осуществляется от двух аккумуляторов Sony NP-F550/F750/F970 (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- количество светодиодов - 480, SMD
- мощность - 96 Вт
- диаметр осветителя - 45 см
- регулировка мощности - 0-100%, бесступенчатая
- регулировка цветовой температуры - 3200-5500 К
- питание от сети - 110-240 В, 50 Гц
- сетевой адаптер - 14,5 В, 120 Вт
- питание от аккумуляторов - Sony F750/970 2 шт., 14,6 В
- питание пульта ДУ - батареи тип ААА 2 шт
- материал корпуса - пластик
- крепежный адаптер - 5/8"
- вес - 1,4 кг