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Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 480 LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3679

Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480 LED.

Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт, цветовая температура 3200 - 5500 К, возможна установка дополнительных аксессуаров имеющих посадочное крепление под горячий башмак. Питание от аккумуляторов NP-F (приобретаются отдельно), в комплекте: беспроводной пульт дистанционного управления, сумка.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели диаметром 45 сантиметров с 480 светодиодами мощностью 96 Вт. 

Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5500 K без использования фильтров. Управление цветовой температурой бесступенчатое.

Все регулировки и настройки производятся всего одним валкодером, который представляет собой регулятор-кнопку, с помощью которого возможна регулировка яркости, цветовой температуры, выбор канала и группы. Валкодер расположен на задней панели управления рядом с ЖК-экраном и дублируется на передней стороне осветителя для удобного и быстрого доступа к настройкам без выхода из кадра.

Беспроводной пульт дистанционного управления осветителем/группой осветителей работает на расстоянии до 50 м. С его помощью возможно включение/выключение, регулировки яркости и цветовой температуры.

При изготовлении осветителя была применена технология Flicker-free, которая позволяет снимать видео без мерцания со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 01-100 с шагом 1. Благодаря чему есть возможность точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам.

Питание осуществляется от двух аккумуляторов Sony NP-F550/F750/F970 (приобретаются отдельно).

Характеристики:

  • количество светодиодов - 480, SMD
  • мощность - 96 Вт
  • диаметр осветителя - 45 см
  • регулировка мощности - 0-100%, бесступенчатая
  • регулировка цветовой температуры - 3200-5500 К
  • питание от сети - 110-240 В, 50 Гц
  • сетевой адаптер - 14,5 В, 120 Вт
  • питание от аккумуляторов - Sony F750/970 2 шт., 14,6 В
  • питание пульта ДУ - батареи тип ААА 2 шт
  • материал корпуса - пластик
  • крепежный адаптер - 5/8"
  • вес - 1,4 кг

Комплектация

  • Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480 LED.
  • Пульт ДУ.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

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