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Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8706

Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 450R LED имеет мощность 65 Вт, 416 светодиодов, внешний диаметр 45 см, регулируемую цветовую температуру 3200-5500К (bi-color), CRI≥95, плавную регулировку яркости, 5 динамических световых спецэффектов, держатель для смартфона, сумку для переноски.

Описание

Falcon Eyes BeautyLight 450R LED – компактный биколорный кольцевой осветитель, диаметром 45 см, на световой панели которого расположено 416 светодиодов «теплого» и «холодного» света, с плавно регулируемой цветовой температурой 3200-5500К и мощностью светового потока от 10 до 100%. Имеет 5 динамических световых специфектов:

  • плавное циклическое возрастающее и убывающее изменения яркости светового потока от 10 до 50% (цветовая температура 5500К);

  • плавное циклическое возрастающее и убывающее изменения яркости светового потока от 10 до 50% (цветовая температура 3200К);

  • резкая смена цветовой температуры с 5500К на 3200К (яркость светового потока 50%)

  • резкая смена яркости светового потока от 0 до 50% (цветовая температура 5500К);

  • резкая смена яркости светового потока от 0 до 50% (цветовая температура 3200К).

Так же в комплект входит держатель смартфона, пульт дистанционного управления и сумку для переноски. Данные осветители пользуются популярностью у блогеров, фотографов, косметологов, видеографов, подходит для предметной съемки, для съемки мастер-классов,обзоров товаров и т.п. Кольцевая форма создает красивые блики в глазах людей, или на блестящих поверхностях, так же данное освещение выравнивает тон лица, сглаживает неровности и преподосить предмет съемки в самом наилучшем образе. Индекс цветопередачи CRI≥ 95 обеспечит точные естественные цвета отснятого материала, который будет нуждаться в минимальной постопработке. Кольцевой осветитель питается от сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера с кабелем длиной около 3 метров.

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