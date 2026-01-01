Falcon Eyes BeautyLight 450R LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 450R LED – компактный биколорный кольцевой осветитель, диаметром 45 см, на световой панели которого расположено 416 светодиодов «теплого» и «холодного» света, с плавно регулируемой цветовой температурой 3200-5500К и мощностью светового потока от 10 до 100%. Имеет 5 динамических световых специфектов:



плавное циклическое возрастающее и убывающее изменения яркости светового потока от 10 до 50% (цветовая температура 5500К);

плавное циклическое возрастающее и убывающее изменения яркости светового потока от 10 до 50% (цветовая температура 3200К);

резкая смена цветовой температуры с 5500К на 3200К (яркость светового потока 50%)

резкая смена яркости светового потока от 0 до 50% (цветовая температура 5500К);

резкая смена яркости светового потока от 0 до 50% (цветовая температура 3200К).

Так же в комплект входит держатель смартфона, пульт дистанционного управления и сумку для переноски. Данные осветители пользуются популярностью у блогеров, фотографов, косметологов, видеографов, подходит для предметной съемки, для съемки мастер-классов,обзоров товаров и т.п. Кольцевая форма создает красивые блики в глазах людей, или на блестящих поверхностях, так же данное освещение выравнивает тон лица, сглаживает неровности и преподосить предмет съемки в самом наилучшем образе. Индекс цветопередачи CRI≥ 95 обеспечит точные естественные цвета отснятого материала, который будет нуждаться в минимальной постопработке. Кольцевой осветитель питается от сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера с кабелем длиной около 3 метров.

