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E-IMAGE EL-12 12" LED ring light светодиодный осветитель кольцевой

E-IMAGE EL-12 12" LED ring light светодиодный осветитель кольцевой

E-IMAGE
Артикул: MTG-0764

E-IMAGE EL-12 12" LED ring light светодиодный осветитель кольцевой.

Светодиодный кольцевой осветительный прибор мягкого света отлично подходит для использования на близком расстоянии от объекта съёмки, обеспечивая мягкое направленное освещение. 
Круглая форма осветительного прибора делает его прекрасным выбором для создания уникальных эффектов освещения. Этот прибор широко применятся для портретной и предметной фото- и видеосъёмки, а также для онлайн вещания, съёмки макияжа. Благодаря нормализированной цветовой температуре данный осветительный прибор обеспечивает идеальные оттенки кожи. Это - лучший выбор для освещения во время рекламной и предметной съёмки.

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов 162 шт
  • Питание USB 5В/2В
  • Выходная мощность 10Вт
  • Питание через USB адаптер
  • Регулировка яркости 10%-100%
  • Цветовая температура 3000K - 4000K - 6500K
  • Индекс цветопередачи (CRI) >80, индекс TLCI 80
  • Световой поток 480 лм


Комплектация

Осветитель, держатель смартфона, пульт управления, USB адаптер.

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Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Ключевые преимущества:

  • Не бликует, матовая фактура.
  • Легко моется (устойчив к влажной уборке).
  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.
1 250 ₽
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