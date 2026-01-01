images
images
images
images
images
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа черная
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа черная
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа черная
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа черная
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа черная

Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа черная

Color
Артикул: DAN-4748

Кольцевая светодиодная лампа Color FA-480 черная. Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2800-9990 K, внешний диаметр - 45 см, внутренний - 30 см. Световой поток - 9600 Лм. Вес - 2,1 кг. Цвет - черный. 

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. 

Лампа имеет сенсорное управление. также возможно управление лампой с помощью приложения на смартфоне.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2800 до 9990 К. Расширенный температурный диапазон позволяет создавать как откровенно контрастный студийный свет при фото и видео съемке, так и максимально натуральное, естественное освещение.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумуляторов
  • управление - сенсорное
  • цветовая температура - 2800-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 2,1 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 30 см

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Белый матовый фильтр.
  • Универсальный держатель для телефона или фотоаппарата.
  • Кабель подключения.
  • Адаптер питания.
  • Брендовая сумка.
  • Зеркало двухсторонее.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Арт. NVF-8201
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см для студийного освещения
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.

1 740 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-9844
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

7 910 ₽
В корзину
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Арт. DAN-3000
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Наличие
в наличии 4-10 шт

Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.

Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.

8 860 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину

Видео

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.