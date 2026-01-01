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GreenBean DMX Control 54 пульт
GreenBean DMX Control 54 пульт
GreenBean DMX Control 54 пульт
GreenBean DMX Control 54 пульт

GreenBean DMX Control 54 пульт

GreenBean
Артикул: DAN-9493

Пульт GreenBean DMX Control 54 предназначен для управления осветительными и другим студийным оборудованием по протоколу DMX 512.

Описание

Пульт GreenBean DMX Control 54 предназначен для управления осветительными и другим студийным оборудованием по протоколу DMX 512, позволяет управлять одновременно 9 приборами по 6 каналам управления, где каждый канал — это отдельный параметр управления. К примеру, запуск дым-машины, яркость освещения или цветовая температура в биколорных источниках света, режим стробоскопа или цвет освещения в RGB LED-осветителях, прожекторах и т.д. С этого пульта вы сможете менять яркость освещения и запускать светоцветовые схемы дистанционно. Производитель светового оборудования не имеет значения, достаточно чтоб оборудование поддерживало протокол DMX 512. К примеру, осветители светодиодные GreenBean LedFlow 4х2ft DMX , GreenBean Fresnel 200 LED X3 DMX, StudioLight 300 LED DMX поддерживают протокол DMX.

Крупный 4-разрядный LCD-дисплей размером 32х16 мм помогает пользователю настроить необходимые параметры и управлять оборудованием в ручном режиме или режиме программного управления. Возможно одновременное ручное управление в режиме Select.

Питание пульта DMX осуществляется от стандартной сети 220В, сетевой адаптер =9В входит в комплект. В случае прекращения питания пульт управления может питаться от батареи 6LR61 и проработать еще около 4 часов.

На тыльной стороне пульта DMX расположен тумблер переключения питания (включения/выключения сети), два разъема DMX (3-pin male/female) для подключения различного оборудования и гнездо питания DC.

Компактный пульта DMX в алюминиевом корпусе размером 20.0х12.5х5.0 см можно держать в руке, перемещаясь по помещению, или установить на стол. Вес пульта не превышает 0.7 кг.

Для беспроводного управления приборами с этого пульта следует приобрести DMX передатчик и DMX приемники, например GreenBean AirDMX 512R PRO или GreenBean AirDMX 512T PRO.

Особенности

  • 9 управляемых сканеров по 6 каналов каждый (54 канала управления)
  • 8 программ по 50 сцен (400 сцен).
  • 6 ползунков (DMX-фейдеров)
  • Режимы ручного и программного управления
  • Электропитание: сетевой адаптер =9В, 1А или батарея 6LR61

Комплектация

  • Пульт GreenBean DMX Control 54 – 1 шт.
  • Сетевой адаптер – 1 шт.
  • Краткое руководство.

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