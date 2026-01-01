GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной пульт

Основные функции панели управления

Кнопки SCANNERS позволяют выбрать управляемое устройство с 16-ю каналами управления, каждый из которых отвечает за один из настраиваемых параметров устройства. Рядом с кнопками расположен индикатор, позволяющий понять, какими устройствами ведется управление.

Кнопки SCENES отвечают за настройку статических световых сцен (или световая картина или кадр), определяющая значения для всех DMX-параметров, контролируемых данным устройством, т.е. 192 DMX-параметра или значения для каждого из 16 параметров всех 12 сканеров. В контроллере можно запрограммировать и сохранить 184 сцены.

Кнопки PAGE A, PAGE B, PAGE – так как каждый сканер может иметь до 16-ти параметров, а регуляторов (FADERS) всего 8, параметры каждого сканера разбиты на две группы (или страницы) - PAGE A (параметры с 1-го по 8-ой) и PAGE B (параметры с 9-го по 16-ый). Таким образом, для установки с помощью ползунковых регуляторов первых восьми параметров первого сканера (DMX-адреса с 1-го по 8-ой), нужно выбрать SCANNER 1 и PAGE A (с помощью кнопки PAGE SELECT). Для установки остальных параметров первого сканера (DMX-адреса с 9-го по 16-ый) нужно выбрать SCANNER 1 и PAGE B.

Кнопки BANK управляют группами сцен (банками), имеющими свой номер. В контроллере - 23 банков, в каждом из которых может находится от 0 до 8-ми сцен и любая из запрограммированных сцен находится в каком-либо банке.

Кнопки CHASE управляют чейзами, которые необходимо воспроизвести в автоматическом режиме последовательно, шаг за шагом через равные промежутки времени. В контроллере - 6 независимых чейзов, в каждый момент времени может выполняться только один из них. Каждый чейз может содержать до 184 шагов, на каждом из которых может выполняться одна из заранее запрограммированных сцен, причем некоторые из сцен могут повторяться на разных шагах, а некоторые сцены не использоваться вовсе.

Кнопка DISPLAY в режиме программирования чейза служит для переключения отображения номеров банка и сцены к отображению номера шага. Во всех остальных режимах переключает отображение параметров сканеров от вида 000-255 к виду 0%-100%.

Кнопка BLACKOUT вызывает переход в режим общего затемнения BLACKOUT и подтверждается мерцающим индикатором BLACKOUT. При этом передача DMX-сигнала прекращается, все световые приборы гаснут, стробоскоп и дым-машина останавливаются.

Кнопка PROGRAM - режим программирования, в котором можно создавать, изменять и сохранять сцены, а также запрограммировать или изменить чейзы (распределить сцены по шагам или изменить порядок их следования).

Кнопка AUTO переводит в режим автоматического воспроизведения банка или чейза со скоростью, устанавливаемой регулятором SPEED.

Кнопка TAPSYNC- режим автоматического воспроизведения чейза или банка с ручной синхронизацией

Кнопка MUSIC - режим автоматического воспроизведения чейза или банка "под музыку" со скоростью, определяемой встроенным в контроллер микрофоном.

Регуляторы CHANALS FADERS (фейдеры) - 8 ползунковых регуляторов для изменения и установки значений параметров для сканеров.

Регулятор FADE TIME – время "перетекания" одной сцены в другую при автоматическом воспроизведении, определяется регулятором FADE TIME. Если это время равно нулю, то сцены сменяют друг друга мгновенно. Чем больше установлено значение, тем более плавно сцены меняют друг друга.

SPEED – регулятор скорости чередования шагов при автоматическом воспроизведении чейза или скорость чередования сцен при автоматическом воспроизведении сцен в банке. Скорость определяется промежутком времени между соседними шагами или сценами и задается регулятором SPEED.

Характеристики: