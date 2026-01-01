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Visico VE-400PLUS KIT студийная вспышка
Visico VE-400PLUS KIT студийная вспышка
Visico VE-400PLUS KIT студийная вспышка

Visico VE-400PLUS KIT студийная вспышка

Visico
Артикул: DAN-4758

Студийная вспышка Visico VE-400 PLUS KIT.

Студийный моноблок мощностью 400 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 150 Вт. Байонет - Bowens.

Описание

Вспышка оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 150 Вт. Длительность импульса составляет от 1/800 до 1/1200 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.

Функционал вспышки включает в себя встроенный радиосинхронизатор и плавный старт пилотного света, поддерживается синхронизация по световому импульсу, через синхрокабель и через радиосинхронизатор.

Также имеется активное охлаждение и функция аварийной защиты от перегрева.

Вспышка имеет простое и удобное управление. На задней панели находится дисплей для установки и регулировки мощности вспышки. Отдельные кнопки включают и выключают вспышку, пилотный свет, светосинхронизатор, звуковой сигнал готовности вспышки и кнопка "тест".

Характеристики:

  • максимальная мощность - 400 Дж
  • время перезарядки - 0,3 - 1,5 с
  • цветовая температура - 5600 К
  • дисплей - есть
  • длительность импульса - от 1/800 до 1/1200 с
  • лампа моделирующего света - 150 Вт
  • байонет - Bowens
  • ведущее число - 70 (2 м ISO 100) (при использовании рефлектора SF-610)
  • питание - 220 В
  • размер - 300х125x125 мм без рефлектора
  • вес - 2,2 кг

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