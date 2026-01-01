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Visico VC-400HS KIT студийная вспышка
Visico VC-400HS KIT студийная вспышка

Visico VC-400HS KIT студийная вспышка

Visico
Артикул: DAN-4754

Студийная вспышка Visico VC-400HS KIT.

Студийный моноблок мощностью 400 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 150 Вт. Вспышка имеет HSS режим. Байонет - Bowens.

Описание

Студийная вспышка обеспечивает световой импульс мощностью 400 Дж с возможностью регулировки от 1 до 1/32. Она оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 150 Вт. Минимальная длительность импульса составляет 1/8000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету 5600 K.


Характеристики:

  • максимальная мощность - 400 Дж
  • время перезарядки - 0,5 - 1,1 с
  • цветовая температура - 5600 К
  • дисплей - есть
  • длительность импульса - 1/8000 с
  • лампа моделирующего света - 150 Вт
  • байонет - Bowens
  • ведущее число - 70 (2 м при ISO 100)
  • питание - 220 В
  • размер - 300х130x130 мм
  • вес - 2,5 кг

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