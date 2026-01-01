Visico VC-400HS KIT студийная вспышка

Студийная вспышка обеспечивает световой импульс мощностью 400 Дж с возможностью регулировки от 1 до 1/32. Она оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 150 Вт. Минимальная длительность импульса составляет 1/8000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету 5600 K.
Характеристики:
- максимальная мощность - 400 Дж
- время перезарядки - 0,5 - 1,1 с
- цветовая температура - 5600 К
- дисплей - есть
- длительность импульса - 1/8000 с
- лампа моделирующего света - 150 Вт
- байонет - Bowens
- ведущее число - 70 (2 м при ISO 100)
- питание - 220 В
- размер - 300х130x130 мм
- вес - 2,5 кг