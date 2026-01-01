Phottix (336) Indra 500LC студийный моноблок с возможностью TTL для Canon

Описание

Во время съемки в солнечный день вас выручит режим быстрой синхронизации со скоростью 1/8000, который поддерживается для камер Canon.





Phottix Indra 500LC TTL имеет встроенную системаму запуска Canon RT и Phottix Laso, переключение между Ручным режимом и TTL, настройку EV и уровней мощности в ручном режиме, и использование высокоскоростной синхронизации.









Одна из особенностей системы запуска Phottix Laso Triggering - это возможность включать в ваш рабочий процесс старые вспышки Canon, не управляемые по радио-каналу. Например, для управления вспышкой Canon580EX II установите на нее приемник Phottix Laso и проблема решена.Питание Indra 500 LC осуществляется от литий-ионной батареи, которая вместе с кабелями, зарядным устройством, сумкой для переноски и новым пятидюймовым рефлектором входит в комплект поставки.

Характеристики: