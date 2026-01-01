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Phottix (336) Indra 500LC студийный моноблок с возможностью TTL для Canon
Phottix (336) Indra 500LC студийный моноблок с возможностью TTL для Canon
Phottix (336) Indra 500LC студийный моноблок с возможностью TTL для Canon
Phottix (336) Indra 500LC студийный моноблок с возможностью TTL для Canon

Phottix (336) Indra 500LC студийный моноблок с возможностью TTL для Canon

Phottix
Артикул: NVF-9967

Phottix (336) Indra 500LC - студийный моноблок с возможностью TTL для системы Canon.

Студийный моноблок, совместимый с системой синхронизации Canon по радио-каналу. Энергия импульса 500 Дж в режиме TTL.

Описание

Во время съемки в солнечный день вас выручит режим быстрой синхронизации со скоростью 1/8000, который поддерживается для камер Canon.


Phottix Indra 500LC TTL имеет встроенную системаму запуска Canon RT и Phottix Laso, переключение между Ручным режимом и TTL, настройку EV и уровней мощности в ручном режиме, и использование высокоскоростной синхронизации.



Одна из особенностей системы запуска Phottix Laso Triggering - это возможность включать в ваш рабочий процесс старые вспышки Canon, не управляемые по радио-каналу. Например, для управления вспышкой Canon580EX II установите на нее приемник Phottix Laso и проблема решена.Питание Indra 500 LC осуществляется от литий-ионной батареи, которая вместе с кабелями, зарядным устройством, сумкой для переноски и новым пятидюймовым рефлектором входит в комплект поставки.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 500 Вт
  • настройка мощности стопы - в 8 шагов (4-500 Дж)
  • настройка мощности - с шагом 1/3 стопа, либо полный стоп
  • режимы вспышки - TTL автомат, ручная настройка (M), мульти
  • угол освещения, град. - 60
  • ведущее число - 45/147.6 (ISO100, м/фут)
  • температура цвета, К - 5600±200
  • длительность вспышки, с - t=11/250 - 1/12000
  • стробоскопическая вспышка - частота - 1-100 Гц, количествово срабатываний - 1-100 раз
  • режимы hss и scs - поддерживаются
  • мощность моделирующего света, Вт - около 4.5
  • режимы моделирующего света - выкл., ручной 1-9 уровней
  • способ беспроводного соединения - радиочастота и оптический импульс
  • каналы - 4
  • режимы беспроводного приемника - приемник Laso, приемник Canon совместимый с системой Canon ST-E3  
  • дальность передачи (прибл.), м - радио - 100
  • экран - есть
  • подтверждение зарядки - может быть включено/выключено
  • порт синхронизации - 3.5 мм мини-порт
  • вес, кг - 2.1 (не включая сетевой кабель осветителя)

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