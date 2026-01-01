Godox Witstro AD600BM моноблок

Управление осуществляется с помощью системы Godox 2,4 wireless X system с поддержкой высокоскоростной синхронизации до 1\8000 с. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (11.1V/8700mAh) обеспечивает 500 срабатываний на полной мощности, при этом скорость перезарядки вспышки составляет 0,01-2,5 секунд. Есть возможность подсоединения адаптера постоянного тока вместо аккумулятора (в комплект не входит).
Прибор имеет байонет Bowens S-Mount, что делает его совместимым с огромным набором аксессуаров.
Характеристики:
- мощность (Дж) - 600
- тип вспышки - аккумуляторная
- ведущее число - 87
- время перезарядки 0,01-2,5 с
- продолжительность импульса - 1/220с — 1/10000 с
- цветовая температура - 5600±200К
- синхронизация - HSS
- питание Lithium - 11.1V/8700mAH
- размер - 220х245х125 мм (без учета лампы и рефлектора)
- вес - 2,66 кг