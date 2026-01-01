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Godox Witstro AD600BM моноблок
Godox Witstro AD600BM моноблок
Godox Witstro AD600BM моноблок

Godox Witstro AD600BM моноблок

Godox
Артикул: NVF-9570

Godox Witstro AD600BM - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка.

В отличие от AD600B, модель BM не имеет TTL. Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц. Мануальная вспышка с высокоскоростной синхронизацией и полным управлением по радиоканалу. Многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.

Описание

Управление осуществляется с помощью системы Godox 2,4 wireless X system с поддержкой высокоскоростной синхронизации до 1\8000 с. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (11.1V/8700mAh) обеспечивает 500 срабатываний на полной мощности, при этом скорость перезарядки вспышки составляет 0,01-2,5 секунд. Есть возможность подсоединения адаптера постоянного тока вместо аккумулятора (в комплект не входит).

Прибор имеет байонет Bowens S-Mount, что делает его совместимым с огромным набором аксессуаров.

Характеристики:

  • мощность (Дж) - 600
  • тип вспышки - аккумуляторная
  • ведущее число - 87
  • время перезарядки 0,01-2,5 с
  • продолжительность импульса - 1/220с — 1/10000 с
  • цветовая температура - 5600±200К
  • синхронизация - HSS
  • питание Lithium - 11.1V/8700mAH
  • размер - 220х245х125 мм (без учета лампы и рефлектора)
  • вес - 2,66 кг


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