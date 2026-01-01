Godox Witstro AD600BM моноблок

Описание

Управление осуществляется с помощью системы Godox 2,4 wireless X system с поддержкой высокоскоростной синхронизации до 1\8000 с. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (11.1V/8700mAh) обеспечивает 500 срабатываний на полной мощности, при этом скорость перезарядки вспышки составляет 0,01-2,5 секунд. Есть возможность подсоединения адаптера постоянного тока вместо аккумулятора (в комплект не входит).

Прибор имеет байонет Bowens S-Mount, что делает его совместимым с огромным набором аксессуаров.

Характеристики:



мощность (Дж) - 600

тип вспышки - аккумуляторная

ведущее число - 87

время перезарядки 0,01-2,5 с

продолжительность импульса - 1/220с — 1/10000 с

цветовая температура - 5600±200К

синхронизация - HSS

питание Lithium - 11.1V/8700mAH

размер - 220х245х125 мм (без учета лампы и рефлектора)

вес - 2,66 кг





