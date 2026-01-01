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Godox Witstro AD600B (TTL) моноблок с аккумулятором
Godox Witstro AD600B (TTL) моноблок с аккумулятором

Godox Witstro AD600B (TTL) моноблок с аккумулятором

Godox
Артикул: NVF-9569

Godox Witstro AD600B (TTL) - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.

Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с одной из трех систем - Canon E-TTL II, Nikon i-TTL и Sony. Байонет - Bowens.


Описание

Управление осуществляется с помощью системы Godox 2,4 wireless X system с поддержкой высокоскоростной синхронизации до 1/8000 с. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (11.1V/8700mAh) обеспечивает 500 срабатываний на полной мощности, при этом скорость перезарядки вспышки составляет 0,01-2,5 секунд. Есть возможность подсоединения адаптера постоянного тока вместо аккумулятора (в комплект не входит).

Вспышка имеет съемную лампу, что позволяет устанавливать на нее сменные головы для работы на репортажных съемках. Также есть возможность подключить одну мощную голову H1200 к двум блокам AD600, что позволит получить в сумме 1200W мощности.

Характеристики:

  • мощность, Дж - 600
  • цветовая температура, К - 5600±200
  • длительность импульса, с - 1/220 - 1/10000
  • количество импульсов при полной мощности - 500
  • пилотный свет - 10W
  • стробоскоп - да
  • регулировка мощности - 1/128 - 1/1
  • синхронизация по 2-й шторке - да
  • время перезарядки, с - 0,01 - 2,5
  • поворот головы - нет
  • встроенный радиоприемник - да
  • совместимость с радиопередатчиками - Godox X1T-C, Godox X1T-N, Godox X1T-S
  • управляемые ведомые группы - 5 групп (A, B, C, D, E)
  • оптическая светоловушка - S1, S2
  • питание - 11.1V, 8700mAh Li-ion Battery
  • брекетинг экспозиции вспышки FEB - +-3 стопа, с шагом в 1/3 стопа
  • радио Master - нет
  • радио Slave - да
  • дистанция срабатывания, м - 100
  • размер, мм - 220×245×125
  • вес, кг – 2,9

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