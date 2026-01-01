Godox Witstro AD600B (TTL) моноблок с аккумулятором

Описание

Управление осуществляется с помощью системы Godox 2,4 wireless X system с поддержкой высокоскоростной синхронизации до 1/8000 с. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (11.1V/8700mAh) обеспечивает 500 срабатываний на полной мощности, при этом скорость перезарядки вспышки составляет 0,01-2,5 секунд. Есть возможность подсоединения адаптера постоянного тока вместо аккумулятора (в комплект не входит).

Вспышка имеет съемную лампу, что позволяет устанавливать на нее сменные головы для работы на репортажных съемках. Также есть возможность подключить одну мощную голову H1200 к двум блокам AD600, что позволит получить в сумме 1200W мощности.

Характеристики: