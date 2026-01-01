FST PRO-400H импульсный осветитель

Арт. MTG-2056

Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная. Имеет встроенный приёмник радио синхронизатора, а так же активную систему охлаждения, которая позволяет работать длительное время без перерывов. Моноблок включает в себя 15-ваттную светодиодную лампу, импульсную лампу с коротким импульсом до 1/2200с, высококачественный ЖК-дисплей и встроенный радиоприемник 2,4 ГГц. Специальное отверстие для зонта позволяет его быстро добавить/убрать для изменения освещенности. Байонет Bowens.