Falcon Eyes SS-150DG вспышка

Характерной особенностью для вспышек серии SS-DG является то, что корпус и все крепежные элементы выполнены из металла. Точка крепления к стойке легко передвигается вдоль корпуса вспышки, позволяя фотографу изменять баланс системы вспышка-насадка, снижая таким образом на стойку и повышая устойчивость всей системы.
Благодаря этой особенности со вспышками серии SS-DG можно эффективно использовать как легкие насадки, типа цветных фильтров и небольших зонтов, так и тяжелые софтбоксы.
Характеристики:
- мощность – 150 Дж
- время перезарядки – 1-4,5 с
- диапазон регулировки мощности – плавная, 1/8-Full
- пилотный свет – 75 Вт
- цветовая температура – 5300-5600 К
- длительность импульса – 1/800–1/1500 с
- способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
- байонет Falcon Eyes SS
- питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
- вес, кг – 1,0