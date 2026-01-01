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Falcon Eyes SS-150DG вспышка

Falcon Eyes SS-150DG вспышка

Falcon Eyes
Артикул: VBR-082

Falcon Eyes SS-150DG – компактная фотовспышка мощностью 150 Дж. Вспышка выполнена в надежном металлическом корпусе. Предназначена для работы в небольших или домашних фотостудиях, а также мини-студиях для съемки на документы.

Окажется хорошим приобретением не только для профессионального использования, но и для неопытных фотографов, которые начинают осваивать работу со студийным светом.

Описание

Характерной особенностью для вспышек серии SS-DG является то, что корпус и все крепежные элементы выполнены из металла. Точка крепления к стойке легко передвигается вдоль корпуса вспышки, позволяя фотографу изменять баланс системы вспышка-насадка, снижая таким образом на стойку и повышая устойчивость всей системы.

Благодаря этой особенности со вспышками серии SS-DG  можно эффективно использовать как легкие насадки, типа цветных фильтров и небольших зонтов, так и тяжелые софтбоксы.

Характеристики:

  • мощность – 150 Дж
  • время перезарядки – 1-4,5 с
  • диапазон регулировки мощности – плавная, 1/8-Full
  • пилотный свет – 75 Вт
  • цветовая температура – 5300-5600 К
  • длительность импульса – 1/800–1/1500 с
  • способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
  • байонет Falcon Eyes SS
  • питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
  • вес, кг – 1,0

 

Комплектация

  • Импульсная лампа – 1 шт.
  • Галогенная лампа – 1 шт.
  • Сетевой шнур.
  • Синхрокабель.
  • Инструкция.

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