Falcon Eyes DE-1200B вспышка студийная

Профессиональный студийный моноблок, рассчитанный на продолжительную эксплуатацию в фотостудии.
Корпус вспышки серии DE выполнен из литого алюминия, что обеспечивает и прочность, и охлаждение.
Переключение режимов работы осуществляется кнопками.
Внимание! Моноблок не является влагозащищенным и от попадания влаги его электронику необходимо беречь.
В моноблоке используется импульсная лампа RTB-1462-1500L-DE. Мощность импульса регулируется вращающимся переключателем в пределах от 1/1 до 1/16 (4 ступени экспозиции). Время полной зарядки вспышки 1- 3 сек. Длина импульса от 1/600 до 1/1200 сек.
Пилотный свет имеет два режима работы. Пропорционально импульсу или на полную мощность.
За крепление на стойку отвечает мощный металлический кронштейн с возможностью установки зонта и удобным рычагом для затягивания. Кронштейн может передвигаться по нижнему основанию моноблока.
Светосинхронизатор обеспечивает срабатывание вспышки только по первому импульсу. Для синхронизации по второму импульсу необходим внешний синхронизатор (например, модели DCS-1), при этом встроенный синхронизатор отключается кнопкой на торцевой панели.
Для охлаждения в процессе работы в корпусе моноблока размещен вентилятор, а в элементной базе реализована программная защита от перегрева.
Если температура превышает допустимую, моноблок перестанет заряжаться на время, необходимое для возвращения в оптимальный температурный диапазон.
Характеристики:
- мощность импульсного света - 1200 Дж
- диапазон регулировки мощности - от 1 до 1/16
- время полной зарядки - от 1 до 2 с
- длительность вспышки - от 1/600 до 1/1200
- мощность пилотного света - 250 Вт, цоколь E27
- цветовая температура - 5500 +/- 200 К
- байонет - FE DE
- синхронизация - синхрокабель, световой импульс
- длина синхрокабеля - 4 м, в комплекте
- защита от перегрева - звуковой сигнал
- предохранитель - 8 A
- электропитание - 220-240 В, 50 Гц
- длина силового кабеля - 4 м
- напряжение на синхроконтакте - 5 В
- вес вспышки - 2,5 кг
- габариты вспышки - 44x15x19 см