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Falcon Eyes DE-1200B вспышка студийная

Falcon Eyes DE-1200B вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2992

Вспышка студийная Falcon Eyes DE-1200B.

Профессиональная студийная вспышка мощностью 1200 Дж. Имеет регулировку до 1/16 мощности, пилотный свет 250 Вт и байонет FE DE.

Описание

Профессиональный студийный моноблок, рассчитанный на продолжительную эксплуатацию в фотостудии.

Корпус вспышки серии DE выполнен из литого алюминия, что обеспечивает и прочность, и охлаждение.

Переключение режимов работы осуществляется кнопками.

Внимание! Моноблок не является влагозащищенным и от попадания влаги его электронику необходимо беречь.

В моноблоке используется импульсная лампа RTB-1462-1500L-DE.  Мощность импульса регулируется вращающимся переключателем в пределах от 1/1 до 1/16 (4 ступени экспозиции). Время полной зарядки вспышки 1- 3 сек. Длина импульса от 1/600 до 1/1200 сек.

Пилотный свет имеет два режима работы. Пропорционально импульсу или на полную мощность.

За крепление на стойку отвечает мощный металлический кронштейн с возможностью установки зонта и удобным рычагом для затягивания. Кронштейн может передвигаться по нижнему основанию моноблока.

Светосинхронизатор обеспечивает срабатывание вспышки только по первому импульсу. Для синхронизации по второму импульсу необходим внешний синхронизатор (например, модели DCS-1), при этом встроенный синхронизатор отключается кнопкой на торцевой панели.

Для охлаждения в процессе работы в корпусе моноблока размещен вентилятор, а в элементной базе реализована программная защита от перегрева.

Если температура превышает допустимую, моноблок перестанет заряжаться на время, необходимое для возвращения в оптимальный температурный диапазон.

Характеристики:

  • мощность импульсного света - 1200 Дж
  • диапазон регулировки мощности -          от 1 до 1/16
  • время полной зарядки - от 1 до 2 с
  • длительность вспышки - от 1/600 до 1/1200
  • мощность пилотного света - 250 Вт, цоколь E27
  • цветовая температура - 5500 +/- 200 К
  • байонет - FE DE
  • синхронизация - синхрокабель, световой импульс
  • длина синхрокабеля - 4 м, в комплекте
  • защита от перегрева - звуковой сигнал
  • предохранитель - 8 A
  • электропитание - 220-240 В, 50 Гц
  • длина силового кабеля - 4 м
  • напряжение на синхроконтакте - 5 В
  • вес вспышки - 2,5 кг
  • габариты вспышки - 44x15x19 см

Комплектация

  • Вспышка DE-1200B(M) с импульсной лампой.
  • Галогеновая лампа 250W E27 220V.
  • Рефлектор 200 мм.
  • Защитная крышка-колпак.
  • Синхрокабель вилка миниджек 3,5 мм - вилка PC, 4 м.
  • Силовой кабель 4 м.
  • Запасной предохранитель.

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