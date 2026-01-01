Falcon Eyes DE-1200B вспышка студийная

Описание

Профессиональный студийный моноблок, рассчитанный на продолжительную эксплуатацию в фотостудии.

Корпус вспышки серии DE выполнен из литого алюминия, что обеспечивает и прочность, и охлаждение.

Переключение режимов работы осуществляется кнопками.

Внимание! Моноблок не является влагозащищенным и от попадания влаги его электронику необходимо беречь.

В моноблоке используется импульсная лампа RTB-1462-1500L-DE. Мощность импульса регулируется вращающимся переключателем в пределах от 1/1 до 1/16 (4 ступени экспозиции). Время полной зарядки вспышки 1- 3 сек. Длина импульса от 1/600 до 1/1200 сек.

Пилотный свет имеет два режима работы. Пропорционально импульсу или на полную мощность.

За крепление на стойку отвечает мощный металлический кронштейн с возможностью установки зонта и удобным рычагом для затягивания. Кронштейн может передвигаться по нижнему основанию моноблока.

Светосинхронизатор обеспечивает срабатывание вспышки только по первому импульсу. Для синхронизации по второму импульсу необходим внешний синхронизатор (например, модели DCS-1), при этом встроенный синхронизатор отключается кнопкой на торцевой панели.

Для охлаждения в процессе работы в корпусе моноблока размещен вентилятор, а в элементной базе реализована программная защита от перегрева.

Если температура превышает допустимую, моноблок перестанет заряжаться на время, необходимое для возвращения в оптимальный температурный диапазон.

Характеристики: