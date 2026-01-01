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Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок
Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок
Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок
Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок
Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок

Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок

Elinchrom
Артикул: NVF-7651

Моноблок Hi End уровня. Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) имеет встроенную систему полного радиоуправления. 

Прибор перезаряжается за 0,6 секунды на максимальной мощности. Имеет режимы стробирования, синхронизации по передней или задней шторке. Возможна съемка серией до 20 кадров в секунду.

Описание

Вспышка максимальной мощностью 500 Дж. Имеет диапазон регулировки мощности восемь стопов и целый ряд современных функций, включая стробоскопический режим задержки срабатывания и режима последовательных вспышек. Вспышки оснащены байонетом Elinchrom и будут совместимы со всем набором модификаторов света Elinchrom.

Зарядка до полной мощности у ELC 500 занимает время 0,6 с. Длина импульса (при t=0,5) составляет 1/5000s. Как и во всех новых вспышках Elinchrom, в моноблок встроен радиоприемник системы Skyport, предусмотрена поддержка удаленного управления питанием и синхронизация с фотоаппаратом до 1/320 секунды. Прямое управление обеспечивается через яркий OLED-дисплей на задней части моноблока.

Осветитель оснащен воздушным принудительным охлаждением и интеллектуальной системой, которая ускоряет или замедляет вентилятор в зависимости от температуры нагрева. Их можно использовать от сети в любой точке мира, благодаря мультивольтажной системе питания моноблока.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 500
  • напряжение питания, В – 90-265, multivoltage
  • ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 (град.) – 64,8
  • диапазон регулировки, Дж – 8-500 
  • глубина регулировки мощности – 7 f-stops, шаг 1/10
  • время перезарядки, с – min/max (230V) 0,05-0,6
  • длительность импульса, кратчайшая (t=0,5), с – 1/5000
  • стабилизация напряжения – ± 0,1%
  • мощность лампы-пилота, Вт – 300 GX 6.35
  • напряжения на синхроконтактах, В – 5
  • охлаждение – принудительное
  • габариты, см – 31,5х14х21
  • вес, кг – 2,35

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