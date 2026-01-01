Elinchrom ELC Pro HD 500 (20613,1) моноблок

Вспышка максимальной мощностью 500 Дж. Имеет диапазон регулировки мощности восемь стопов и целый ряд современных функций, включая стробоскопический режим задержки срабатывания и режима последовательных вспышек. Вспышки оснащены байонетом Elinchrom и будут совместимы со всем набором модификаторов света Elinchrom.
Зарядка до полной мощности у ELC 500 занимает время 0,6 с. Длина импульса (при t=0,5) составляет 1/5000s. Как и во всех новых вспышках Elinchrom, в моноблок встроен радиоприемник системы Skyport, предусмотрена поддержка удаленного управления питанием и синхронизация с фотоаппаратом до 1/320 секунды. Прямое управление обеспечивается через яркий OLED-дисплей на задней части моноблока.
Осветитель оснащен воздушным принудительным охлаждением и интеллектуальной системой, которая ускоряет или замедляет вентилятор в зависимости от температуры нагрева. Их можно использовать от сети в любой точке мира, благодаря мультивольтажной системе питания моноблока.
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 500
- напряжение питания, В – 90-265, multivoltage
- ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 (град.) – 64,8
- диапазон регулировки, Дж – 8-500
- глубина регулировки мощности – 7 f-stops, шаг 1/10
- время перезарядки, с – min/max (230V) 0,05-0,6
- длительность импульса, кратчайшая (t=0,5), с – 1/5000
- стабилизация напряжения – ± 0,1%
- мощность лампы-пилота, Вт – 300 GX 6.35
- напряжения на синхроконтактах, В – 5
- охлаждение – принудительное
- габариты, см – 31,5х14х21
- вес, кг – 2,35