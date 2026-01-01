Bowens XMS 750 BW-5310EUR моноблок

Описание

Прибор имеет поворотный переключатель регулировки мощность осветителя с шагом 1/10-ступени или 1 ступень. Серия XMS полностью совместима с пультом радио-управления и дистанционного запуска XMSR (2.4 ГГц), обеспечивающим фотографу возможность производить все необходимые корректировки, находясь у камеры (продается отдельно). Моноблоки работают от сети 100-230 В.

Характеристики: