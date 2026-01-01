Bowens XMS 500 BW-5300EUR моноблок

Арт. DAN-1457

Kupo 228MB Master Combo Stand -Blaсk - стойка комбинированная на колесах.

Стойка для кино- фотооборудования черного цвета. Изготовлена из стали и имеет 1 колено, 2 секции. Диаметр - 35 и 20 мм. Диаметр ножек - 22 мм. Стойка оборудована колесами KC-080R и пружинным амортизатором.

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 30 кг. Высота варьирует от 122 до 230 см. Цвет - черный.