Bowens XMS 500 BW-5300EUR моноблок

Прибор имеет поворотный переключатель регулировки мощность осветителя с шагом 1/10-ступени или 1 ступень. Серия XMS полностью совместима с пультом радио-управления и дистанционного запуска XMSR (2.4 ГГц), обеспечивающим фотографу возможность производить все необходимые корректировки, находясь у камеры (продается отдельно).Моноблоки работают от сети 100-230 В.
Характеристики:
- байонетное крепление – Bowens
- мощность, Дж – 500
- скорость перезарядки, с – <1
- регулировка мощности – есть
- управление пилотным светом – нет
- индикация готовности – нет
- охлаждение – нет