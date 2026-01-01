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Bowens XMS 500 BW-5300EUR моноблок

Bowens XMS 500 BW-5300EUR моноблок

Bowens
Артикул: NVF-7499

Bowens XMS 500 BW-5300EUR – полностью цифровой моноблок с максимально точной настройкой мощности вспышки и температуры цвета. Имеет интуитивно понятную цифровю панель обеспечивающую быстрое, простое и точное управление.

Описание

Прибор имеет поворотный переключатель регулировки мощность осветителя с шагом 1/10-ступени или 1 ступень. Серия XMS полностью совместима с пультом радио-управления и дистанционного запуска XMSR (2.4 ГГц), обеспечивающим фотографу возможность производить все необходимые корректировки, находясь у камеры (продается отдельно).Моноблоки работают от сети 100-230 В.  

Характеристики:

  • байонетное крепление – Bowens
  • мощность, Дж – 500
  • скорость перезарядки, с – <1
  • регулировка мощности – есть
  • управление пилотным светом – нет
  • индикация готовности – нет
  • охлаждение – нет

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